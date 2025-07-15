Два найденных в пустыне метеорита связали с наименее изученной планетой Солнечной системы

Ученые мало что знают о геологии и составе Меркурия, и им никогда не удавалось изучить фрагмент планеты, упавший на Землю в виде метеорита. При этом, отмечает CNN, в базе данных Метеоритного общества, организации, которая каталогизирует все известные метеориты, содержится более 1100 известных образцов с Луны и Марса. Эти 1100 метеоритов образовались из осколков, выброшенных с поверхности Луны и Марса во время столкновений с астероидами, прежде чем попасть на Землю после путешествия в космосе.