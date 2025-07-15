В Ростовской области исторический рекорд энергопотребления

Такая нагрузка стала результатом аномально жарких погодных условий. Средняя суточная температура достигла отметки в 31,9 градуса. Предыдущий максимальный показатель был зарегистрирован 7 августа 2023 года, когда потребляемая мощность составила 3 410 мегаватт при температуре воздуха около 29,7 градусов. Из-за жары энергокомпании усилили контроль над состоянием сетей, переведя работу в режим повышенной готовности.