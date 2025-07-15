В гимназии Владивостока стартовал приём в профильные классы — как попасть

Поступить в профильные классы могут выпускники 9-х классов, успешно завершившие курс основного общего образования. При себе необходимо иметь только аттестат и портфолио с достижениями за последние два года — это могут быть грамоты, дипломы, благодарности и не только. Отбор будет проводиться по итогам собеседования, во время которого комиссия сможет оценить мотивацию учащегося и интерес к выбранному направлению. Прийти на собеседование с документами можно с 15 до 17 июля с 10.00 до 12.00 по адресу: улица Уборевича, 8.