В гимназии Владивостока стартовал приём в профильные классы — как попасть

Сделать первые шаги навстречу выбранной профессии можно ещё в школе. В гимназии № 1 Владивостока начался приём документов от девятиклассников, желающих поступить в профильный 10-й класс. Выбрать можно одно из предложенных направлений — гуманитарное или медицинское, сообщает ИА PrimaMedia.
В гуманитарных классах школьники будут будут глубоко погружаться в английский язык, литературу, историю. Это направление будет особенно интересно тем, кто планирует связать своё будущее с филологией, переводом, журналистикой, историей, международными отношениями и не только.
Тем, кто хочет связать жизнь с медициной, также предлагают поступить в специализированный класс. Здесь программа выстроена вокруг естественных наук, в особенности биологии и химии. Она составлена с учётом требований профильных вузов и колледжей, и может стать серьёзным подспорьем при поступлении. Кстати, выпускники профильных классов покинут школу не только с компетенциями, но и со свидетельством о получении профессии.
Поступить в профильные классы могут выпускники 9-х классов, успешно завершившие курс основного общего образования. При себе необходимо иметь только аттестат и портфолио с достижениями за последние два года — это могут быть грамоты, дипломы, благодарности и не только. Отбор будет проводиться по итогам собеседования, во время которого комиссия сможет оценить мотивацию учащегося и интерес к выбранному направлению. Прийти на собеседование с документами можно с 15 до 17 июля с 10.00 до 12.00 по адресу: улица Уборевича, 8.
Отметим, что программа развития специализированных классов в школах, которую инициировал мэр Владивостока Константин Шестаков, развивается довольно успешно. В этом учебном году в столице Приморья будет работать уже 221 профильный класс. Среди них появятся совершенно новые: таможенный, архитектурный, медицинский и ветеринарный.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что ветеринарный класс будет открыт на площадке муниципального центра образования «Ступени». Школьникам будут преподавать биологию, химию, генетику, анатомию и не только. Становиться настоящими врачами для животных подростки будут не только в теории, но и на практике — например, во время занятий в ветеринарных клиниках. В реализации программы будут помогать преподаватели вуза и настоящего ветеринарного центра.