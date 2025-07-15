Прорыв ученых в лечении рака в четыре раза увеличит выживаемость

Сегодня российские врачи осваивают технологии производства новых противоопухолевых лекарственных препаратов. Не так давно врачи центра онкологии имени Блюхера в Москве выполнили редкую операцию по удалению половины тела 43-летнему жителю Вязьмы Смоленской области, страдавшему агрессивной формой рака кожи. Операция длилась 12 часов, через три недели спустя пациент смог вернуться к привычной жизни.