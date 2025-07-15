Прорыв ученых в лечении рака в четыре раза увеличит выживаемость

К такой эффективности борьбы с раком человечество сможет прийти примерно через полвека.
Благодаря вакцинам, которые показали свою эффективность, выживаемость после рака легких увеличится в четыре раза. Об этом заявил ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен Поуис.
«Рак легких станет “реже” благодаря вакцинам, которые показали эффективность в клинических испытаниях, и специальным тестам, позволяющим идентифицировать генетический профиль. Через полвека это позволит увеличить выживаемость после рака в четыре раза», — передает слова профессора Telegraph.
Сегодня российские врачи осваивают технологии производства новых противоопухолевых лекарственных препаратов. Не так давно врачи центра онкологии имени Блюхера в Москве выполнили редкую операцию по удалению половины тела 43-летнему жителю Вязьмы Смоленской области, страдавшему агрессивной формой рака кожи. Операция длилась 12 часов, через три недели спустя пациент смог вернуться к привычной жизни.