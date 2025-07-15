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Арт-пленэр, мастер-шоу по ложкарному делу: в Старо-Татарской слободе пройдет серия бесплатных мероприятий

Для участия необходима предварительная регистрация.

Источник: Город Казань.KZN.RU

На этой неделе в Старо-Татарской слободе пройдет серия бесплатных мероприятий. Казанцев приглашают на мастер-класс по фотосъемке, пленэр, киносеанс и концерт классической татарской музыки.

Сегодня, 15 июля, всех желающих казанцев приглашают на арт-пленэр, который пройдет на улице Каюма Насыри в 16:00. Нужна регистрация по ссылке.

Завтра, 16 июня, жителей приглашают сразу на несколько мероприятий. В 16:00 во дворе дома Ш. Марджани (ул. К. Насыри, 10а) состоится мастер-шоу по ложкарному делу, регистрация по ссылке. Далее, в этот же день, казанцы смогут принять участие в соревнованиях по настольному хоккею. Они начнутся на летней сцене в 16:30 по адресу: ул. Каюма Насыри, 26. Необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Завершится день просмотром фильма «Человек труда» во дворе дома Марджани (ул. Каюма Насыри, 10а). В сюжете полнометражного документального фильма истории людей обычных профессий, которые наслаждаются тем выбором, который сделали в своей жизни. Начало сеанса — в 18:00. Зарегистрироваться на просмотр можно по ссылке.

В четверг, 17 июля, организуют вечер классической татарской музыки. Для казанцев выступит вокальное трио «Болгар кызлары». Всех желающих будут ждать у летней сцены в 17:00, сообщает казанская префектура «Старый город».

Завершится цикл мероприятий в субботу, 19 июля, шахматным турниром на Юнусовской площади. Для того, чтобы принять участие в интеллектуальном состязании, казанцам необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Как сообщают организаторы, в случае ухудшения погодных условий некоторые мероприятия могут быть отменены или перенесены.