Арт-пленэр, мастер-шоу по ложкарному делу: в Старо-Татарской слободе пройдет серия бесплатных мероприятий

На этой неделе в Старо-Татарской слободе пройдет серия бесплатных мероприятий. Казанцев приглашают на мастер-класс по фотосъемке, пленэр, киносеанс и концерт классической татарской музыки.
Сегодня, 15 июля, всех желающих казанцев приглашают на арт-пленэр, который пройдет на улице Каюма Насыри в 16:00. Нужна регистрация по ссылке.
Завтра, 16 июня, жителей приглашают сразу на несколько мероприятий. В 16:00 во дворе дома Ш. Марджани (ул. К. Насыри, 10а) состоится мастер-шоу по ложкарному делу, регистрация по ссылке. Далее, в этот же день, казанцы смогут принять участие в соревнованиях по настольному хоккею. Они начнутся на летней сцене в 16:30 по адресу: ул. Каюма Насыри, 26. Необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Завершится день просмотром фильма «Человек труда» во дворе дома Марджани (ул. Каюма Насыри, 10а). В сюжете полнометражного документального фильма истории людей обычных профессий, которые наслаждаются тем выбором, который сделали в своей жизни. Начало сеанса — в 18:00. Зарегистрироваться на просмотр можно по ссылке.
В четверг, 17 июля, организуют вечер классической татарской музыки. Для казанцев выступит вокальное трио «Болгар кызлары». Всех желающих будут ждать у летней сцены в 17:00, сообщает казанская префектура «Старый город».
Завершится цикл мероприятий в субботу, 19 июля, шахматным турниром на Юнусовской площади. Для того, чтобы принять участие в интеллектуальном состязании, казанцам необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Как сообщают организаторы, в случае ухудшения погодных условий некоторые мероприятия могут быть отменены или перенесены.