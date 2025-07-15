Арт-пленэр, мастер-шоу по ложкарному делу: в Старо-Татарской слободе пройдет серия бесплатных мероприятий

Завтра, 16 июня, жителей приглашают сразу на несколько мероприятий. В 16:00 во дворе дома Ш. Марджани (ул. К. Насыри, 10а) состоится мастер-шоу по ложкарному делу, регистрация по ссылке. Далее, в этот же день, казанцы смогут принять участие в соревнованиях по настольному хоккею. Они начнутся на летней сцене в 16:30 по адресу: ул. Каюма Насыри, 26. Необходимо пройти регистрацию по ссылке.