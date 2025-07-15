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Москвичей предупредили о ливне и грозе во вторник

Москвичей предупредили о ливне и грозе со шквалистым усилением ветра во вторник.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о ливне, граде и грозе со шквалистым усилением ветра во вторник.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 18−23 метра в секунду», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.