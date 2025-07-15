Обвиненный в шпионаже британец рассказал о многоходовке: «Работал с агентами РФ, чтобы помочь Израилю»

Обвиненный в шпионаже британец рассказал о многоходовке. По его словам, он «сотрудничал с российскими спецслужбами», чтобы помочь Израилю. Об этом пишет издание Guardian.
Гражданин Великобритании Говард Филлипс, которого в 2024 году обвинили в том, что он работал на российскую разведку, заявил в суде, что его целью было «выявить» шпионов и предоставить информацию о них Израилю, передает слова британца иностранное издание.
В 2024 году 65-летний Филлипс был обвинён в том, что он помогал иностранной разведке. Это произошло после того, как он передал флешку с информацией о тогдашнем министре обороны Гранте Шэппсе людям, которые предположительно работали на российскую разведку. В частности, на флешке были данные о домашнем адресе и местонахождении частного самолёта министра.
Ранее KP.RU сообщил, что скончался один из самых известных шпионов, который работал на британскую разведку Ми-6. Речь идет о советском сотруднике КГБ Олеге Гордиевском. Он был двойным агентом и перебежчиком. Когда шпиона раскрыли, в СССР его приговорили к смертной казни, но ему удалось бежать в Европу. На Западе он прожил до 86 лет.