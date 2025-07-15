Обвиненный в шпионаже британец рассказал о многоходовке: «Работал с агентами РФ, чтобы помочь Израилю»

В 2024 году 65-летний Филлипс был обвинён в том, что он помогал иностранной разведке. Это произошло после того, как он передал флешку с информацией о тогдашнем министре обороны Гранте Шэппсе людям, которые предположительно работали на российскую разведку. В частности, на флешке были данные о домашнем адресе и местонахождении частного самолёта министра.