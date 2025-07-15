Заблудившаяся в глуши молодая туристка выжила после 12 дней скитаний

Молодая немецкая туристка рассказала о двенадцатидневном испытании, которое она пережила, заблудившись в австралийской глуши.
Немецкая туристка, которая пережила 12 дней, заблудившись в отдаленной австралийской глубинке, сказала, что она «безмерно благодарна за то, что выжила», сообщает CNN.
В своем первом публичном заявлении с тех пор, как в пятницу ее нашли живой, 26-летняя немка Каролина Вильга заявила, что она «сильно ударилась головой», когда разбила свою машину, и заблудилась, бросив ее в «состоянии замешательства».
Каролина Вильга была найдена живой в пятницу днем, почти через две недели после того, как она исчезла в зарослях кустарника.
По данным Associated Press, экипаж полицейского вертолета заметил ее автомобиль в четверг в дикой местности в природном заповеднике Каррун-Хилл, в 36 километрах к северу от города Бикон.
«Некоторые люди могут задаться вопросом, почему я вообще оставила свою машину, хотя у меня там были вода, еда и одежда», — написала она в заявлении, опубликованном полицией Западной Австралии в понедельник.
«Ответ таков: я потеряла контроль над машиной и покатилась вниз по склону. В результате аварии я сильно ударилась головой. В результате аварии я вышла из машины в замешательстве и заблудилась.».
В сообщении Вильги, опубликованном полицией Западной Австралии в социальных сетях, выражалась благодарность тем, кто искал ее, а также медицинскому персоналу и консульству Германии.
«Я хочу выразить вам огромную благодарность от всего сердца — благодарность, которая действительно исходит из глубины моей души», — сказала молодая немка.
«Мысль обо всех людях, которые верили в меня, искали меня и продолжали надеяться на меня, придавала мне сил держаться в самые тяжелые моменты моей жизни. За это я хочу сказать вам спасибо от всего сердца», — заключила незадачливая туристка.
Как сообщает AP, инспектор полиции Западной Австралии Мартин Глинн сообщил, что один из местных жителей обнаружил немку на лесной тропе поздно вечером в пятницу.
Девушка была в «хрупком» состоянии, но серьезных травм у нее не было, и ее доставили в больницу в Перте для лечения, сообщил Глинн журналистам.
«Вы знаете, она, очевидно, справилась с некоторыми удивительными условиями», — сказал он. «Там очень враждебная среда, как с точки зрения флоры, так и с точки зрения фауны. Это действительно очень сложная среда, в которой нужно справляться».
По данным AP, заповедник, в котором пропала Каролина Вильга, занимает площадь более 300 000 гектаров.