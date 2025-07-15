Сергей Собянин сообщил о новом рекорде проекта «Активный гражданин»

Мэр отметил, что каждое из них является реальным вкладом горожан в развитие столицы. Благодаря им построена Большая кольцевая линия (БКЛ) метро, запущены Московские центральные диаметры (МЦД), продлена Солнцевская линия до аэропорта Внуково, выбраны станции с лучшим дизайном — «Марьина Роща» «Рижская» и «Сокольники», также на маршруты вышли электробусы.