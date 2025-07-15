Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Собянин сообщил о новом рекорде проекта «Активный гражданин»

Проект «Активный гражданин» поставил новый рекорд: 7 тысяч голосований и более 300 миллионов мнений, сообщил в телеграм-канале Сергей Собянин.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Мэр отметил, что каждое из них является реальным вкладом горожан в развитие столицы. Благодаря им построена Большая кольцевая линия (БКЛ) метро, запущены Московские центральные диаметры (МЦД), продлена Солнцевская линия до аэропорта Внуково, выбраны станции с лучшим дизайном — «Марьина Роща» «Рижская» и «Сокольники», также на маршруты вышли электробусы.

Более того, пациентам открылся доступ к электронным медкартам, утверждены стандарты работы МФЦ. Обустроены 500 территорий, в том числе парк «Ходынское поле», ВДНХ, Северный речной вокзал, набережные, свыше 2,7 тысячи дворов, высажено более одного миллиона деревьев и кустарников.

С помощью голосований были выбраны стили оформления фестивальных площадок «Московских сезонов», программа фестиваля «Путешествие в Рождество», определены имена для животных «Москвариума» и Московского зоопарка.

«Без преувеличения, проект “Активный гражданин” — сердце цифровой экосистемы столицы. К нему уже присоединились больше 7,2 миллиона человек», — отметил градоначальник и поблагодарил каждого участника за внимание и неравнодушное отношение к развитию Москвы.

Ранее «Активный гражданин» запустил викторину, посвященную ярким объектам проекта «Лето в Москве». Жителям предстоит ответить на восемь вопросов, в каждом из которых есть пять вариантов ответа. Например, горожанам предлагается вспомнить, в виде какого известного самовара создан объект на Арбате.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше