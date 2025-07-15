Сергей Собянин сообщил о новом рекорде проекта «Активный гражданин»

Мэр отметил, что каждое из них является реальным вкладом горожан в развитие столицы. Благодаря им построена Большая кольцевая линия (БКЛ) метро, запущены Московские центральные диаметры (МЦД), продлена Солнцевская линия до аэропорта Внуково, выбраны станции с лучшим дизайном — «Марьина Роща» «Рижская» и «Сокольники», также на маршруты вышли электробусы.
Более того, пациентам открылся доступ к электронным медкартам, утверждены стандарты работы МФЦ. Обустроены 500 территорий, в том числе парк «Ходынское поле», ВДНХ, Северный речной вокзал, набережные, свыше 2,7 тысячи дворов, высажено более одного миллиона деревьев и кустарников.
С помощью голосований были выбраны стили оформления фестивальных площадок «Московских сезонов», программа фестиваля «Путешествие в Рождество», определены имена для животных «Москвариума» и Московского зоопарка.
«Без преувеличения, проект “Активный гражданин” — сердце цифровой экосистемы столицы. К нему уже присоединились больше 7,2 миллиона человек», — отметил градоначальник и поблагодарил каждого участника за внимание и неравнодушное отношение к развитию Москвы.
Ранее «Активный гражданин» запустил викторину, посвященную ярким объектам проекта «Лето в Москве». Жителям предстоит ответить на восемь вопросов, в каждом из которых есть пять вариантов ответа. Например, горожанам предлагается вспомнить, в виде какого известного самовара создан объект на Арбате.