Обнаружено восстановление экосистемы на месте разлива мазута под Анапой

«На обследованном участке берега и прибрежной акватории длиной около 2 км обнаружены свежие единичные выбросы жидкого мазута в прибойной зоне, мазутные пятна и радужные пленки на воде на двух станциях из пяти. Были отобраны пробы донных отложений для химического анализа и количественные пробы бентоса. Несмотря на загрязнение, ученые обнаружили большое количество живых и активных крабов-плавунцов, креветок, раков-отшельников, рыб, медуз-корнеротов и двустворчатых моллюсков, что свидетельствует о постепенном восстановлении экосистемы», — говорится в сообщении.