Овчинский: в районе Щербинка по программе реновации расселили 36 домов

В районе Щербинка (НАО) по программе реновации расселили 36 домов, жители которых уже переехали в новые квартиры. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский, расселенные здания будут демонтированы.
На освобожденных участках планируется построить новые жилые комплексы по реновации. Проекты также предусматривают создание сопутствующей инфраструктуры.
«Всего по программе реновации в районе Щербинка предстоит расселить 60 домов. На сегодня из них уже расселено 36 старых зданий. Более трех тысяч москвичей переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. Сейчас идет переселение жителей еще двух домов, которым предложено современное жилье в новостройках с благоустроенными дворами и развитой городской инфраструктурой», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Недавно Овчинский рассказал о том, как проходит программа реновации в других районах столицы. В частности, в Измайлове уже снесли 17 старых домов, из них 11 — с начала этого года. Для этого использовался метод «умного сноса», который предполагает постепенную разборку здания с последующей сортировкой строительных отходов по видам. Всего в Измайлове предстоит расселить жителей 59 домов.
Результатами программы реновации за первое полугодие 2025 года поделился мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что с января по июнь в столице было завершено строительство более 20 жилых комплексов. Один из них — новостройка по адресу: улица Илимская, дом 5. В этом доме 230 квартир общей площадью более 13 тысяч квадратных метров.
Почти все новостройки в этом году в городе были построены с использованием префаб-технологий. Этот метод позволяет сократить сроки строительства на 30−50%. Срок эксплуатации таких зданий — 100 лет и более. Дома соответствуют всем стандартам современного и качественного жилья.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года, она затрагивает около миллиона москвичей. Ранее Сергей Собянин поручил в два раза ускорить темпы реализации программы реновации.