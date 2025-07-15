Овчинский: в районе Щербинка по программе реновации расселили 36 домов

Недавно Овчинский рассказал о том, как проходит программа реновации в других районах столицы. В частности, в Измайлове уже снесли 17 старых домов, из них 11 — с начала этого года. Для этого использовался метод «умного сноса», который предполагает постепенную разборку здания с последующей сортировкой строительных отходов по видам. Всего в Измайлове предстоит расселить жителей 59 домов.