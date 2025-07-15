Астролог предупредила о том, что важно сделать в преддверии ретроградного Меркурия 18 июля

Астролог Татьяна Ермолина в беседе с «Москвой 24» заявила, что ретроградный Меркурий, который наступит 18 июля, принесет задержки в делах, неясность и необходимость пересматривать ранее принятые решения.
Как заметила эксперт по звездам, планета будет находиться в ретроградном движении до 11 августа, и, пока Меркурий не начал обратный ход, лучше заранее принять ряд важных решений, если таковые планировались. Особенно это касается дел, находящихся в зоне ответственности планеты, а именно коммуникации, документов, поездок и договоренностей, уточнила собеседница издания.
По словам Ермолиной, если нужно получить разрешительные документы, оформить справки, подписать бумаги или договоры — лучше постараться сделать это в ближайшие дни, поскольку в период ретроградности соответствующие вопросы могут затягиваться или сопровождаться ошибками. Это же касается переговоров, и лучше обсудить все заранее с пониманием того, что позже, возможно, придется что-то уточнять или менять, предупредила астролог.
Эксперт по звездам советует планировать короткие поездки также на ближайшие дни, особенно это касается маршрутов, в которых важны четкость и пунктуальность, учитывая, что в противном случае можно столкнуться с задержками и путаницей в логистике.
При этом Ермолина отметила, что не все так трагично, и в этот раз Меркурий не сулит серьезных препятствий. Стараясь жить по звездному расписанию, важно помнить, что всегда есть возможность изменить ситуацию, добавила астролог.
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