Астролог предупредила о том, что важно сделать в преддверии ретроградного Меркурия 18 июля

По словам Ермолиной, если нужно получить разрешительные документы, оформить справки, подписать бумаги или договоры — лучше постараться сделать это в ближайшие дни, поскольку в период ретроградности соответствующие вопросы могут затягиваться или сопровождаться ошибками. Это же касается переговоров, и лучше обсудить все заранее с пониманием того, что позже, возможно, придется что-то уточнять или менять, предупредила астролог.