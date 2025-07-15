Стройка не запрещена: На месте снесённого кинотеатра «Гаудеамус» в Кишиневе уже несколько недель что-то строят, хотя мэр столицы заявлял, что на этом месте не будет ни жилых, ни административны

На месте снесенного кинотеатра Gaudeamus, где ранее было приостановлено разрешение на строительство, идут строительные работы.
Уже несколько недель как строительство офисного здания возобновлено, сообщает активист Виталий Спринчанэ. Строительством занимается компания Promilton, сменившая компанию Inamstro. На сайте суда указано, что слушания по этому делу назначены на февраль 2026 года. На этом заседании вероятно будут решать, будут ли окна нового здания (которое вероятно уже будет построено) прозрачными или тонированными, считает активист.
Документы, на основании которых ведется текущее строительство, были выданы мэрией Кишинева на основе Генерального градостроительного плана — подписаны мэром/вице-мэром и главным архитектором города. Без одобрения или решения Муниципального совета (сведенного до декоративной роли), без согласования с Министерством культуры (которое выступило только для вида, но не сделало ничего, чтобы вмешаться в процесс), — пишет Спринчанэ в своем фейсбуке.
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