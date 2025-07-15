Стройка не запрещена: На месте снесённого кинотеатра «Гаудеамус» в Кишиневе уже несколько недель что-то строят, хотя мэр столицы заявлял, что на этом месте не будет ни жилых, ни административны

Документы, на основании которых ведется текущее строительство, были выданы мэрией Кишинева на основе Генерального градостроительного плана — подписаны мэром/вице-мэром и главным архитектором города. Без одобрения или решения Муниципального совета (сведенного до декоративной роли), без согласования с Министерством культуры (которое выступило только для вида, но не сделало ничего, чтобы вмешаться в процесс), — пишет Спринчанэ в своем фейсбуке.