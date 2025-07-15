Уникальный образовательный проект запускают в Нижнем Новгороде

Проект разработан в сотрудничестве с филологом, преподавателем РАНХиГС и известным радиоведущим Леонидом Клейном. Первыми участниками станут учащиеся гимназий № 53 и № 67.
В основе проекта лежит методика стимулирующего обучения, использующая анализ произведений российской и мировой культуры. Обучение проходит в формате лекций, обсуждений и кинопросмотров с последующим анализом, что позволяет учащимся увидеть привычные предметы под другим углом, преподавателям — переосмыслить свою роль, а родителям — активно включиться в образовательный процесс.
По словам Юрий Шалабаева, главная цель инициативы — не формальные показатели, а вовлеченность, повышение мотивации, осознанности и доверия в образовательной системе.