Уникальный образовательный проект запускают в Нижнем Новгороде

В основе проекта лежит методика стимулирующего обучения, использующая анализ произведений российской и мировой культуры. Обучение проходит в формате лекций, обсуждений и кинопросмотров с последующим анализом, что позволяет учащимся увидеть привычные предметы под другим углом, преподавателям — переосмыслить свою роль, а родителям — активно включиться в образовательный процесс.