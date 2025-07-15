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Уникальный образовательный проект запускают в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартует уникальный проект для школьников, их родителей и учителей, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Проект разработан в сотрудничестве с филологом, преподавателем РАНХиГС и известным радиоведущим Леонидом Клейном. Первыми участниками станут учащиеся гимназий № 53 и № 67.

В основе проекта лежит методика стимулирующего обучения, использующая анализ произведений российской и мировой культуры. Обучение проходит в формате лекций, обсуждений и кинопросмотров с последующим анализом, что позволяет учащимся увидеть привычные предметы под другим углом, преподавателям — переосмыслить свою роль, а родителям — активно включиться в образовательный процесс.

По словам Юрий Шалабаева, главная цель инициативы — не формальные показатели, а вовлеченность, повышение мотивации, осознанности и доверия в образовательной системе.