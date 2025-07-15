Землю в санаторно-курортной зоне вернули омичам

Еще в 2007 году местная администрация незаконно передала их в собственность ЗАО «НПФ “Призматрон”, хотя земли из разряда особо охраняемых передаче в частную собственность не подлежат. Формальным поводом стало то, что на этих землях у фирмы находились объекты недвижимости, но площадь участков, щедро отданных администрацией, была несоразмерно больше.