Землю в санаторно-курортной зоне вернули омичам

Прокуратуре Омской области удалось добиться возврата в региональную собственность двух участков в Красноярско-Чернолучинской зоне отдыха. Ранее земли из разряда особо охраняемых территорий были незаконно переданы в частную собственность.
Еще в 2007 году местная администрация незаконно передала их в собственность ЗАО «НПФ “Призматрон”, хотя земли из разряда особо охраняемых передаче в частную собственность не подлежат. Формальным поводом стало то, что на этих землях у фирмы находились объекты недвижимости, но площадь участков, щедро отданных администрацией, была несоразмерно больше.
Позднее один из участков площадью 7980 кв. метров был передан другой организации в счет оплаты договора подряда на строительство пяти корпусов в зоне отдыха. Затем при реорганизации последней фирмы участок оказался в уже в третьих руках.
К последнему владельцу участка прокуратура подала иск в Арбитражный суд, потребовав возврата участка из чужого незаконного владения в собственность Омской области. Суд эти требования удовлетворил.
Как уже сообщала «КП Омск», возврата первого участка, переданного ЗАО «НПФ “Призматрон” в собственность ООО “Ривьера”, прокуратура добилась ранее, в мае нынешнего года.