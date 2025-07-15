Единственный в Черемховском районе ветеран отметит 100-летний юбилей

Единственный ныне живущий ветеран Великой Отечественной войны в Черемховском районе Николай Васильевич Фролов родом из деревни Араповка Самарской области. В Сибирь его семья перебралась в 1932 году, обосновавшись в поселке Новостройка. 15 августа 2025 года герой отпразднует вековой юбилей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.
— Войну Николай встретил совсем еще мальчишкой — ему на тот момент не исполнилось и 16 лет. Первые годы он вместе с братом работал на заготовке леса. А в 1943 году его взяли в армию, — описывают жизнь ветерана. — Окончив курсы радистов в Чите, Николай был направлен на фронт в Воронежскую область. На станции Добрино он прослужил радистом на аэродроме до конца 44-го. Затем отправился на Дальний Восток, где активизировалась война с Японией.
Но на Северном Хингане боев к прибытию солдат уже не было — японцы отступили. Мужчинам оставалось только стеречь местные границы. В один из дней Николай Васильевич переходил мост через канал, когда рядом с ним разорвался снаряд. Мужчину контузило, из-за чего он ослеп на один глаз и плохо слышал. Тем не менее, после лечения он вернулся на службу.
В 1949 году ветеран вновь приехал в Черемховский район, устроился работать слесарем в Черемховское ЛПХ и встретил будущую жену Анну Ивановну.
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