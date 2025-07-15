Единственный в Черемховском районе ветеран отметит 100-летний юбилей

— Войну Николай встретил совсем еще мальчишкой — ему на тот момент не исполнилось и 16 лет. Первые годы он вместе с братом работал на заготовке леса. А в 1943 году его взяли в армию, — описывают жизнь ветерана. — Окончив курсы радистов в Чите, Николай был направлен на фронт в Воронежскую область. На станции Добрино он прослужил радистом на аэродроме до конца 44-го. Затем отправился на Дальний Восток, где активизировалась война с Японией.