В Перми проходит ряд общественных обсуждений

Также с 15 по 22 июля на портале ИСОГД состоятся общественные обсуждения проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311946:267 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4311946:266, расположенных в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) на ул. Старцева в Свердловском районе. Материалы к проекту доступны для изучения на Публичном портале ИСОГД, в администрации Свердловского района и на сайте городской администрации. Предложения и замечания примут на портале ИСОГД, в администрации Свердловского района и в департаменте градостроительства и архитектуры.