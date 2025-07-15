В Перми проходит ряд общественных обсуждений

С 15 по 18 июля на Публичном портале ИСОГД города Перми обсуждается проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной ул. Белоевской, ул. Ветлужской, ул. Вагонной в Дзержинском районе.
Изучить материалы к проекту можно до 18 июля на Публичном портале ИСОГД, в администрации Дзержинского района, на сайте администрации Перми. Предложения и замечания примут на Публичном портале ИСОГД, в администрации Дзержинского района и в городском департаменте градостроительства и архитектуры.
Кроме того, с 15 по 18 июля на портале ИСОГД проводятся общественные обсуждения, посвященные проекту планировки территории и проекту межевания территории, ограниченной зданиями на ул. Нижнекамской, 19а, ул. Нижнекамской, 19б, ул. Нижнекамской, 8б и улицей Генерала Панфилова. Ознакомиться с материалами к проектам можно на Публичном портале ИСОГД, в администрации Кировского района, на сайте администрации Перми. Предложения и замечания можно подать на Публичном портале ИСОГД, в администрации Кировского района и в департаменте градостроительства и архитектуры.
Также с 15 по 22 июля на портале ИСОГД состоятся общественные обсуждения проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311946:267 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:4311946:266, расположенных в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) на ул. Старцева в Свердловском районе. Материалы к проекту доступны для изучения на Публичном портале ИСОГД, в администрации Свердловского района и на сайте городской администрации. Предложения и замечания примут на портале ИСОГД, в администрации Свердловского района и в департаменте градостроительства и архитектуры.