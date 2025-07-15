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Асфальтовые горы, глубокие ямы и ловушки для водителей: как меняют асфальт на Каменноостровском проспекте

На Каменноостровском проспекте в Петербурге пару дней назад стартовала работа по удалению старого асфальтового покрытия в ходе крупного проекта реконструкции дорог.

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В пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга отметили, что ремонтные работы проходят на отрезке улицы между Троицким мостом и набережной реки Большая Невка. Журналист «МК в Питере» добирался утром до работы в редакцию и попал в самое пекло дорожных работ.

По его словам, большая часть проспекта, по которому ежедневно проходят многочисленные маршруты общественного транспорта, в настоящий момент находится со вскрытым асфальтным покрытием.

Самый небезопасный и рискованный момент текущих ремонтных работ — вскрытые крышки канализационных люков, которые представляют откровенную опасность. В этом месте ямы очень глубокие, и если туда случайно угодит колесо, то последствия будут крайне печальными. «Смерть моментальная» — отметил опытный автомобилист.

На каждой из впадин, конечно, лежит пластиковое ограждение, но выглядит ограждение очень ненадежным. А у ДК «Ленсовета» на перекрёстке Левашовского и Каменноостровского выросла настоящая гора. Теперь в Петербурге есть не только море, но и горы.

Техника активно работает не только на Каменноостровском проспекте, но и на набережной Карповки. Прямо сейчас на нечётной её стороне вскрывают асфальт, при этом некоторые автомобили петербуржцев до сих пор припаркованы, а предупреждающего никакого знака тут нет и парковка разрешена. Так в ловушку дорожных работ уже попал автомобиль-бедолага, которому теперь предстоит выбираться из асфальтового плена.