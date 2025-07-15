Асфальтовые горы, глубокие ямы и ловушки для водителей: как меняют асфальт на Каменноостровском проспекте

Техника активно работает не только на Каменноостровском проспекте, но и на набережной Карповки. Прямо сейчас на нечётной её стороне вскрывают асфальт, при этом некоторые автомобили петербуржцев до сих пор припаркованы, а предупреждающего никакого знака тут нет и парковка разрешена. Так в ловушку дорожных работ уже попал автомобиль-бедолага, которому теперь предстоит выбираться из асфальтового плена.