На Главной аллее ВДНХ появился новый арт-объект

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Новый арт-объект «Главный букет страны» появился на Главной аллее ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«На ВДНХ появился новый арт-объект — “Главный букет страны”. Композицию разместили на Главной аллее. В ее центре — изящная ваза с пышным букетом полевых растений со всех уголков России. Здесь можно увидеть ромашки, колокольчики, маки, ирисы, анемоны, наперстянки и другие цветы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что художники-декораторы сделали букет из экологически безопасных материалов, уделив внимание деталям. Например, лепестки цветов расписывали вручную, а вазу выполнили в витражной технике. Особенно выразительно композиция выглядит по вечерам благодаря мягкой подсветке.
«Вокруг вазы разбили клумбу из живых растений. На ней высадили около 300 видов цветов, которые гармонично сочетаются с дизайнерским букетом», — уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что по вечерам здесь проводят ландшафтное световое шоу. Вокруг букета включают около 70 светящихся сфер. По периметру композиции установили реплики исторических скамеек ВДНХ образца 1939 года, чтобы гости могли отдохнуть, полюбоваться арт-объектом и насладиться цветением клумбы.