На Главной аллее ВДНХ появился новый арт-объект

«На ВДНХ появился новый арт-объект — “Главный букет страны”. Композицию разместили на Главной аллее. В ее центре — изящная ваза с пышным букетом полевых растений со всех уголков России. Здесь можно увидеть ромашки, колокольчики, маки, ирисы, анемоны, наперстянки и другие цветы», — говорится в сообщении.