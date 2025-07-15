Названа организация, которая будет развивать мессенджер Max

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Национальный мессенджер на базе Max будет развивать «дочка» VK «Коммуникационная платформа», сообщила пресс-служба правительства.
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«За работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией будет отвечать компания “Коммуникационная платформа” — дочерняя структура холдинга VK. Распоряжение об этом подписано», — говорится в релизе.
Как отметили в Минцифры, вся инфраструктура мессенджера находится в России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей.
В понедельник пресс-служба приложения заявила, что в Max начали тестировать каналы. Новую функцию опробовали СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры, всего более 50 авторов. Создать каналы можно будет после завершения теста.
Пользователи уже могут подписаться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки. В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления.
Главное о приложении.
Оно объединит функции мессенджера и сервисов государственных услуг. Позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID — так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста. Если же удостоверения личности представлены на платформе и были предъявлены, то требовать какие-либо аналоги будет запрещено, за исключением отдельных случаев. В будущем в приложение добавят диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС. Подключение к системе «Госключ» позволит использовать усиленную электронную подпись. Обязательное условие платформы — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО. Приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров.