Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа организация, которая будет развивать мессенджер Max

Национальный мессенджер в РФ будет развивать дочка VK на базе Max.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Национальный мессенджер на базе Max будет развивать «дочка» VK «Коммуникационная платформа», сообщила пресс-служба правительства.

Подпишитесь на канал РИА Новости>>>

«За работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией будет отвечать компания “Коммуникационная платформа” — дочерняя структура холдинга VK. Распоряжение об этом подписано», — говорится в релизе.

Как отметили в Минцифры, вся инфраструктура мессенджера находится в России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей.

В понедельник пресс-служба приложения заявила, что в Max начали тестировать каналы. Новую функцию опробовали СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры, всего более 50 авторов. Создать каналы можно будет после завершения теста.

Пользователи уже могут подписаться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки. В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления.

Главное о приложении.

Оно объединит функции мессенджера и сервисов государственных услуг. Позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID — так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста. Если же удостоверения личности представлены на платформе и были предъявлены, то требовать какие-либо аналоги будет запрещено, за исключением отдельных случаев. В будущем в приложение добавят диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС. Подключение к системе «Госключ» позволит использовать усиленную электронную подпись. Обязательное условие платформы — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО. Приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров.