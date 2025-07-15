Названа организация, которая будет развивать мессенджер Max

Оно объединит функции мессенджера и сервисов государственных услуг. Позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID — так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста. Если же удостоверения личности представлены на платформе и были предъявлены, то требовать какие-либо аналоги будет запрещено, за исключением отдельных случаев. В будущем в приложение добавят диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС. Подключение к системе «Госключ» позволит использовать усиленную электронную подпись. Обязательное условие платформы — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО. Приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров.