На Ростовскую область идут ливни с грозой, объявлено штормовое предупреждение

Местами по Ростовской области до конца суток 15 июля, а также в течение 16 июля ожидаются дожди с грозами, градом и ветром до 20−24 м/с. Объявили штормовое предупреждение, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Жителям Дона напоминают: в непогоду следует находиться в помещении. На улице во время ветра и дождя нельзя находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также не следует подходить к витринам и оборванным проводам.
При скачках электричества нужно отключать технику. Обратиться за помощью можно по номерам «101» или «112».
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