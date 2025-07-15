В Калининградском зоопарке — прибавление в семье кенгуру

«Появление маленьких кенгуру — всегда сюрприз для коллег. Понять, что в кармане одного животного растет другое, можно только по первым шевелениям сумки. А шевеления эти, на секундочку, становятся заметными только когда детенышу исполняется несколько месяцев», — прокомментировали в учреждении.