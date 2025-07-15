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В Калининградском зоопарке — прибавление в семье кенгуру

Малышей внимательные посетители могут заметить в сумках у мам.

Источник: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке случилось прибавление в семье кенгуру. Детеныши начали вглядываться из маминых сумок, тут то их и заметили сотрудники. Ролик с малышами публикует телеграм-канал зоопарка.

«Появление маленьких кенгуру — всегда сюрприз для коллег. Понять, что в кармане одного животного растет другое, можно только по первым шевелениям сумки. А шевеления эти, на секундочку, становятся заметными только когда детенышу исполняется несколько месяцев», — прокомментировали в учреждении.

Беременность у кенгуру длится до 40 дней, малыш рождается крошечным, весом около 1 г. Выйти наружу из сумки он решится не раньше, чем через 6−8 месяцев после рождения.

Так что теперь в зоопарке нужно внимательно смотреть на сумки кенгуру.