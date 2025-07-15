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5 простых способов, как подготовиться к отключению интернета заранее в 2025 году

Временные отключения мобильного интернета — не редкость, но это не значит, что вы останетесь без доступа к важным сервисам.

Временные отключения мобильного интернета — не редкость, но это не значит, что вы останетесь без доступа к важным сервисам. Мы собрали лучшие приложения, которые помогут вам пользоваться картами, такси, банкингом и развлечениями даже в офлайн-режиме.

Офлайн-карты: Яндекс. Карты и 2ГИС.

Если не работает мобильный интернет, заранее скачайте карты в приложении Яндекс. Карты или 2ГИС.

Как скачать карту в Яндекс. Картах:

Откройте приложение и зайдите в профиль. Перейдите в раздел «Офлайн-карты».Выберите нужный регион и нажмите «Скачать».

Что работает без интернета?

Просмотр карты. Поиск адресов и объектов.

Что не работает?

Пробки и актуальные дорожные события. Общественный транспорт в реальном времени.

Vetus Maps: старинные карты в вашем смартфоне.

Плюсы:

Наложение исторических карт на современные. Уникальный контент для путешественников и любителей истории.

Минусы:

Бесплатно доступна только 1 карта для офлайн-использования. Остальные — по подписке или только онлайн.

OsmAnd: детальные карты для Android.

Плюсы:

Высокая детализация (лучше, чем в Maps.me).Гибкие настройки: стили карт, слои (рельеф, транспорт).Бесплатная версия покрывает базовые нужды.

Минусы:

Полная актуальность карт — только в платной версии (OsmAnd Live).

Такси без интернета: вызов по телефону.

Если отключен мобильный интернет, заказать такси можно по телефону.

Как вызвать такси без приложения?

Вот номера телефонов служб такси в Самаре:

Яндекс Go: +7 (499)705−88−88, Такси Лидер: +7 (846)299−99−99,Рутакси +7 (855)255−55−55.

Что нужно сообщить оператору?

Адрес подачи и пункт назначения. Количество пассажиров и необходимость детского кресла.

После подтверждения заказа вам придёт СМС с данными машины.

Вот список популярных такси в Москве с номерами телефонов для заказа:

Яндекс Такси: +7 (495) 999−99−99, +7 (499) 999−99−99.

Класс: +7 (495) 135−21−21.

Максим: +7 (495) 505−55−55.

Сити Мобил: +7 (495) 222−22−22.

Везёт: +7 (495) 909−90−90, +7 (495) 2−800−800.

Банк без интернета: управление через СМС.

Если не работает интернет через мобильный, некоторые банки позволяют управлять финансами через СМС.

Пример для Сбера (номер 900):

Пополнить телефон: отправьте «100» (сумма).Перевод на карту: «Перевод 1234 5678 1000» (номер карты и сумма).Проверить баланс: «Баланс».

Лимиты:

До 30 000 ₽ в сутки для переводов. До 4 500 ₽ для пополнения телефона.

Офлайн-развлечения: музыка, фильмы и книги.

Кино и сериалы.

Скачайте фильмы заранее в Okko, Кинопоиске или Netflix.

Как скачать в Okko:

Откройте фильм. Нажмите «Загрузить».Смотрите в разделе «Мои загрузки».

Еще один способ — бот в Telegram. Например, @KinoSerialBot подходит поиска фильмов. Имеет базу из миллиона кинокартин и удобный интерфейс.

Музыка.

В Яндекс. Музыке или VK Музыке можно загрузить треки для прослушивания без сети.

Книги.

Электронные книги в MyBook, Яндекс. Книгах доступны офлайн после скачивания.

Доставка еды и продуктов без интернета.

Рестораны.

Позвоните напрямую в заведение — номер можно найти на сайте.

ВкусВилл.

Достаточно позвонить по номеру +7 (495) 663−86−02 (Москва) или 8−800−550−86−02 (бесплатно по России), нажать цифру 4 в меню автоответчика и продиктовать оператору список нужных продуктов.

Вы можете заказать абсолютно любой товар из ассортимента магазина — все скидки и акции при этом сохраняются. Оператор уточнит адрес доставки, время (можно оформить заказ даже на следующий день) и предложит варианты оплаты.

Что делать, если интернет срочно нужен?

Используйте бесплатный Wi-Fi в метро, кафе или торговых центрах. Но помните о безопасности:

Не вводите пароли. Не заходите в банковские приложения.

Вывод.

Даже при отключении мобильного интернета можно оставаться на связи. Скачайте карты, сохраните номера такси, используйте СМС-банкинг и загрузите контент заранее — и вы не останетесь без важных сервисов!

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Данная статья не содержит рекламы.