5 простых способов, как подготовиться к отключению интернета заранее в 2025 году

Временные отключения мобильного интернета — не редкость, но это не значит, что вы останетесь без доступа к важным сервисам. Мы собрали лучшие приложения, которые помогут вам пользоваться картами, такси, банкингом и развлечениями даже в офлайн-режиме.
Офлайн-карты: Яндекс. Карты и 2ГИС.
Если не работает мобильный интернет, заранее скачайте карты в приложении Яндекс. Карты или 2ГИС.
Как скачать карту в Яндекс. Картах:
Откройте приложение и зайдите в профиль. Перейдите в раздел «Офлайн-карты».Выберите нужный регион и нажмите «Скачать».
Что работает без интернета?
Просмотр карты. Поиск адресов и объектов.
Что не работает?
Пробки и актуальные дорожные события. Общественный транспорт в реальном времени.
Vetus Maps: старинные карты в вашем смартфоне.
Плюсы:
Наложение исторических карт на современные. Уникальный контент для путешественников и любителей истории.
Минусы:
Бесплатно доступна только 1 карта для офлайн-использования. Остальные — по подписке или только онлайн.
OsmAnd: детальные карты для Android.
Плюсы:
Высокая детализация (лучше, чем в Maps.me).Гибкие настройки: стили карт, слои (рельеф, транспорт).Бесплатная версия покрывает базовые нужды.
Минусы:
Полная актуальность карт — только в платной версии (OsmAnd Live).
Такси без интернета: вызов по телефону.
Если отключен мобильный интернет, заказать такси можно по телефону.
Как вызвать такси без приложения?
Вот номера телефонов служб такси в Самаре:
Яндекс Go: +7 (499)705−88−88, Такси Лидер: +7 (846)299−99−99,Рутакси +7 (855)255−55−55.
Что нужно сообщить оператору?
Адрес подачи и пункт назначения. Количество пассажиров и необходимость детского кресла.
После подтверждения заказа вам придёт СМС с данными машины.
Вот список популярных такси в Москве с номерами телефонов для заказа:
Яндекс Такси: +7 (495) 999−99−99, +7 (499) 999−99−99.
Класс: +7 (495) 135−21−21.
Максим: +7 (495) 505−55−55.
Сити Мобил: +7 (495) 222−22−22.
Везёт: +7 (495) 909−90−90, +7 (495) 2−800−800.
Банк без интернета: управление через СМС.
Если не работает интернет через мобильный, некоторые банки позволяют управлять финансами через СМС.
Пример для Сбера (номер 900):
Пополнить телефон: отправьте «100» (сумма).Перевод на карту: «Перевод 1234 5678 1000» (номер карты и сумма).Проверить баланс: «Баланс».
Лимиты:
До 30 000 ₽ в сутки для переводов. До 4 500 ₽ для пополнения телефона.
Офлайн-развлечения: музыка, фильмы и книги.
Кино и сериалы.
Скачайте фильмы заранее в Okko, Кинопоиске или Netflix.
Как скачать в Okko:
Откройте фильм. Нажмите «Загрузить».Смотрите в разделе «Мои загрузки».
Еще один способ — бот в Telegram. Например, @KinoSerialBot подходит поиска фильмов. Имеет базу из миллиона кинокартин и удобный интерфейс.
Музыка.
В Яндекс. Музыке или VK Музыке можно загрузить треки для прослушивания без сети.
Книги.
Электронные книги в MyBook, Яндекс. Книгах доступны офлайн после скачивания.
Доставка еды и продуктов без интернета.
Рестораны.
Позвоните напрямую в заведение — номер можно найти на сайте.
ВкусВилл.
Достаточно позвонить по номеру +7 (495) 663−86−02 (Москва) или 8−800−550−86−02 (бесплатно по России), нажать цифру 4 в меню автоответчика и продиктовать оператору список нужных продуктов.
Вы можете заказать абсолютно любой товар из ассортимента магазина — все скидки и акции при этом сохраняются. Оператор уточнит адрес доставки, время (можно оформить заказ даже на следующий день) и предложит варианты оплаты.
Что делать, если интернет срочно нужен?
Используйте бесплатный Wi-Fi в метро, кафе или торговых центрах. Но помните о безопасности:
Не вводите пароли. Не заходите в банковские приложения.
Вывод.
Даже при отключении мобильного интернета можно оставаться на связи. Скачайте карты, сохраните номера такси, используйте СМС-банкинг и загрузите контент заранее — и вы не останетесь без важных сервисов!
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