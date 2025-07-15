Гимназия № 88 в Омске готовится к открытию: строители приступили к финальным работам

Напомним, что изначально гимназию планировали капитально ремонтировать, однако состояние здания оказалось настолько аварийным, что власти приняли решение о его сносе и строительстве нового корпуса по типовому проекту 1949 года. При этом все архитектурные особенности исторического здания были тщательно сохранены. Конкурс на выполнение работ выиграла компания ООО «Домострой», которая взяла на себя обязательства построить школу на 550 учеников за 381 миллион рублей.