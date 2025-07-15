Гимназия № 88 в Омске готовится к открытию: строители приступили к финальным работам

В Октябрьском округе Омска завершается масштабная реконструкция гимназии № 88 на улице 3-я Транспортная. Строительная готовность объекта составляет 82%, и работы идут полным ходом как внутри здания, так и снаружи. О работах на объекте сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
На данный момент строители выполняют фасадные работы: на первом этапе монтируется утеплитель, затем будет нанесена декоративная штукатурка типа «короед», которая придаст зданию эстетичный внешний вид. Параллельно внутри помещения бригады подрядчика занимаются установкой розеток и выключателей, заливкой полов, а также оклейкой стен стеклообоями, которые будут окрашены для создания современного интерьера.
Строительный забор вокруг школы уже демонтирован, и теперь основное внимание уделяется благоустройству территории. Это важный шаг перед предстоящим открытием гимназии, которое запланировано на август текущего года.
Напомним, что изначально гимназию планировали капитально ремонтировать, однако состояние здания оказалось настолько аварийным, что власти приняли решение о его сносе и строительстве нового корпуса по типовому проекту 1949 года. При этом все архитектурные особенности исторического здания были тщательно сохранены. Конкурс на выполнение работ выиграла компания ООО «Домострой», которая взяла на себя обязательства построить школу на 550 учеников за 381 миллион рублей.
Общий бюджет проекта, включающий обследование объекта, подготовку проектной документации и сам ремонт, составил 385,47 миллионов рублей. Все работы финансируются за счет городского бюджета.
Обновленная гимназия № 88 откроется в августе 2025 года.