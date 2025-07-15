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В Башкирии мотоциклист погиб в аварии с ритуальной «Газелью»

Мужчина попал под колеса машины и умер на месте ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате произошла смертельная авария с участием мотоциклиста и машины ритуальных услуг. Мужчина на байке врезался в «Газель» и погиб.

ДТП случилось на перекрестке улиц Островского и Космонавтов. Как рассказали работники похоронной службы Mash Batash, после удара мотоциклиста отбросило под колеса автомобиля KIA. Спасти его не удалось, так как полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По предварительным данным, других пострадавших в этом происшествии нет.

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