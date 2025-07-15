Минцифры: вся инфраструктура мессенджера Max находится в России

Там напомнили, что уже на платформе доступна отправка файлов до 4 ГБ, аудио- и видеозвонки даже при нестабильном интернете, групповые видеозвонки без ограничений по продолжительности сессии и количеству участников, а также групповые чаты. Кроме того, доступны денежные переводы в чате с собеседником, интегрированный ИИ-помощник GigaChat 2.0, мини-приложения российских компаний, а также каналы — в тестовом режиме.