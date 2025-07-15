Минцифры: вся инфраструктура мессенджера Max находится в России

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вся инфраструктура мессенджера Max находится на территории РФ, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей, заявили в Минцифры.
Ранее во вторник правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ей станет дочка VK «Коммуникационная платформа».
«Max обеспечивает безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса. Вся инфраструктура платформы находится на территории России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей», — говорится в сообщении на сайте министерства.
Там напомнили, что уже на платформе доступна отправка файлов до 4 ГБ, аудио- и видеозвонки даже при нестабильном интернете, групповые видеозвонки без ограничений по продолжительности сессии и количеству участников, а также групповые чаты. Кроме того, доступны денежные переводы в чате с собеседником, интегрированный ИИ-помощник GigaChat 2.0, мини-приложения российских компаний, а также каналы — в тестовом режиме.
По словам министерства, скоро появится возможность подключаться к «Госуслугам» прямо из мессенджера для использования государственных сервисов. Также в сервис добавят цифровой ID, который позволит подтверждать личность без бумажных документов в простых бытовых ситуациях.
Также будет встроен сервис «Госключ» для подписания документов при помощи электронной подписи и безопасного обмена проверенными данными между гражданами, государством и бизнесом. Появятся и образовательные сервисы, которые позволят учителям, ученикам и их родителям взаимодействовать в защищенном контуре национальной платформы.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.