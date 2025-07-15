Старейший каменный храм Иркутска начали реставрировать

В столице Приангарья начался долгожданный ремонт первого каменного храма города, Спас Нерукотворного Образа. Этот уникальный храм был построен ещё в 1710 году в границах Иркутского острога и является памятником культурного наследия федерального значения, рассказывают КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона.
Мастера-реставраторы возьмутся за обновление фасада храма и установят современную водосточную систему на куполе. Работы проводятся под руководством специалистов из Санкт-Петербурга.
Из областного бюджета на реставрацию религиозного объекта выделено 27 миллионов рублей. Согласно условиям региональной программы субсидирования 75% затрат берет регион.
В этом году финансирование получили пять храмов Иркутской области. Три из них в Иркутске: Спасская церковь, Богоявленский собор, Владимирская церковь. Также работы провели в церкви Иоанна Предтечи (поселок Кутулик) и церкви в селе Урик.
Напомним, график отключения горячей воды в Иркутске летом претерпел изменения. Первыми их ощутили жители Правобережного и Свердловского округов. Гидравлические испытания там вместо ранее озвученных дат — с 6 по 17 июля — проводятся с 14 по 24-е. Рассказываем, где запланировано отключение горячей воды в Иркутске в августе.