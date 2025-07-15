Старейший каменный храм Иркутска начали реставрировать

В этом году финансирование получили пять храмов Иркутской области. Три из них в Иркутске: Спасская церковь, Богоявленский собор, Владимирская церковь. Также работы провели в церкви Иоанна Предтечи (поселок Кутулик) и церкви в селе Урик.