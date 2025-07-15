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Вратарь «Акрона» Васютин обрадовался дерби с «Крыльями» в первом туре РПЛ

Голкипер «красно-черных» высказался о стартовом матче во втором для тольяттинцев сезоне в Премьер-лиге.

Голкипер «красно-черных» высказался о стартовом матче во втором для тольяттинцев сезоне в Премьер-лиге.

«Акрон» примет «Крылья» 19 июля (6+). В прошлом розыгрыше РПЛ обе принципиальные встречи взяли «молодые и звонкие» с одинаковым счетом 2:0. Также обошли соседей в таблице — стали девятыми с 35 очками, самарцы — десятыми с 31.

«Честно говоря, обрадовался, что в этом году первую игру проведем дома, перед своими болельщиками. Так это еще и областное дерби против “Крыльев Советов”. В прошлом сезоне у нас с ними получились довольно напряженные и интересные матчи», — заявил Александр Васютин изданию «Спорт День за Днем».

Голкипер пополнил состав тольяттинской команды в июле 2024 года. Контракт рассчитан до лета 2026-го. В 18 встречах за «красно-черных» пропустил 23 мяча. Еще восемь закончил на ноль.

Недавно экс-футболист «Зенита» и «Крылышек» Владислав Радимов назвал дерби 63-го региона самым ярким матчем первого тура нового розыгрыша Премьер-лиги.

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