Участок набережной в Воронеже перекрыли из-за падения обломков БПЛА

Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути объезда. Об открытии дороги сообщат дополнительно.
Также в связи с работой оперативных служб и специалистов управ районов в местах падения обломков БПЛА остаётся перекрытым движение на некоторых участках центральной части города. Автобусы перенаправят по другим улицам.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше