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Участок набережной в Воронеже перекрыли из-за падения обломков БПЛА

В Воронеже после ночной атаки БПЛА перекрыли движение на участке Петровской набережной — от улицы Пятницкого до улицы Чернышевского, сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин.

Источник: Аргументы и факты

Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути объезда. Об открытии дороги сообщат дополнительно.

Также в связи с работой оперативных служб и специалистов управ районов в местах падения обломков БПЛА остаётся перекрытым движение на некоторых участках центральной части города. Автобусы перенаправят по другим улицам.

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