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Волгоградцы снова жалуются на проблемы со связью

Во вторник утром жители сразу нескольких районов Волгограда сообщили о перебоях в работе связи.

На проблемы пожаловались, в частности, жители Центрального, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов. По их словам, у одних мобильный интернет загружался очень медленно, у других — вообще отсутствовал, а результатом стала невозможность вызвать такси через приложение.

Чаще всего высказывали свои претензии абоненты «МегаФона» и «Т2» — они не могли отправить СМС, а у некоторых наблюдались проблемы даже с голосовой связью.

Причины перебоев связи точно не известны. В «МегаФоне» и «Т2» утверждают, что это происходит по причинам, от них не зависящим, и порекомендовали по возможности подключиться к интернету по Wi-Fi.

Напомним, в последнее время ограничения мобильного трафика периодически практикуются во многих субъектах России, в том числе и в нашем регионе, в связи с необходимостью отражения угрозы атак вражеских БПЛА. Как сообщили в Минобороны, за эту ночь силы ПВО снова уничтожали БПЛА над регионами России, было сбито 55 беспилотников самолетного типа. Однако Волгоградская область в числе атакованных не называется.

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