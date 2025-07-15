Волгоградцы снова жалуются на проблемы со связью

На проблемы пожаловались, в частности, жители Центрального, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов. По их словам, у одних мобильный интернет загружался очень медленно, у других — вообще отсутствовал, а результатом стала невозможность вызвать такси через приложение.
Чаще всего высказывали свои претензии абоненты «МегаФона» и «Т2» — они не могли отправить СМС, а у некоторых наблюдались проблемы даже с голосовой связью.
Причины перебоев связи точно не известны. В «МегаФоне» и «Т2» утверждают, что это происходит по причинам, от них не зависящим, и порекомендовали по возможности подключиться к интернету по Wi-Fi.
Напомним, в последнее время ограничения мобильного трафика периодически практикуются во многих субъектах России, в том числе и в нашем регионе, в связи с необходимостью отражения угрозы атак вражеских БПЛА. Как сообщили в Минобороны, за эту ночь силы ПВО снова уничтожали БПЛА над регионами России, было сбито 55 беспилотников самолетного типа. Однако Волгоградская область в числе атакованных не называется.