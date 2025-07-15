Только 24% самарцев скучают по работе во время отпуска

Стало известно, сколько горожан с тоской вспоминают о трудовых буднях в период отдыха.
Всего 24% самарцев скучают по работе в отпуске. Чаще такое происходит с женщинами (26% против 21% мужчин) и местными с доходами до 50 тыс. рублей (25%).
При этом 62% жителей регионального центра, напротив, не переживают и не думают о трудовых буднях во время отдыха.
«Надо отдыхать от рутины этой, и лучше за городом или у моря», — приводит слова горожан сервис SuperJob.
Недавно самарцам рассказали, как организовать рабочий процесс в жаркую погоду.
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