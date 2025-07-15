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Пушилин назвал помощь, оказанную Дэниэлом Мартиндейлом, неоценимой

Пушилин: Дэниэл Мартиндейл оказал неоценимую помощь в сохранении жизней в ДНР.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе спецоперации, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского населения Донецкой Народной Республики и российских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве ДНР в Москве. Получение им гражданства по указу президента России Владимира Путина — высшая форма государственной благодарности и знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин.

Мартиндейл более двух лет провел на территории, подконтрольной киевскому режиму, и все это время во взаимодействии с российскими спецслужбами помогал выявлять места дислокации и перемещения сил противника, сказал Пушилин. «И, конечно же, оказал неоценимую помощь в плане сохранения жизней как наших гражданских лиц, так и наших бойцов», — подчеркнул глава ДНР.

«Дэниэл делал это все с риском для жизни… буквально на каждом шагу. Выявить места дислокации противника, не вызвать излишнего подозрения и все-таки оперативно передать всю необходимую информацию, чтобы ею могли грамотно воспользоваться наши подразделения — конечно же, это и высокое личное мужество, и высокий личный профессионализм», — отметил Пушилин.

В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.

Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.