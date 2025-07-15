Пушилин назвал помощь, оказанную Дэниэлом Мартиндейлом, неоценимой

Мартиндейл более двух лет провел на территории, подконтрольной киевскому режиму, и все это время во взаимодействии с российскими спецслужбами помогал выявлять места дислокации и перемещения сил противника, сказал Пушилин. «И, конечно же, оказал неоценимую помощь в плане сохранения жизней как наших гражданских лиц, так и наших бойцов», — подчеркнул глава ДНР.