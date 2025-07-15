Прокуратура заставила Красноярскую ТЭЦ-3 установить фильтры

Прокуратура выявила серьёзные нарушения в работе Красноярской ТЭЦ-3, связанные с загрязнением атмосферного воздуха.
Как выяснилось, предприятие с 1986 года использовало котельную для подачи пара основному оборудованию, сжигая мазут без необходимой очистки выбросов.
Мазут, как известно, при сгорании выделяет токсичные вещества, представляющие опасность для экологии и здоровья людей. Несмотря на это, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» не установила газопылеулавливающие устройства.
Прокуратура внесла представление руководству компании, однако после отказа добровольно устранить нарушения, обратилась в суд. Суд поддержал позицию прокуратуры и обязал компанию провести мероприятия по защите окружающей среды.
В результате, компания установила специально разработанное устройство фильтрации сажи — «струнный модернизированный каплеуловитель» и ввела его в эксплуатацию, выполнив решение суда.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Канске несколько лет предприятие отравляло воздух: возбуждено дело.