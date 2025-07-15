Вузы Пермского края примут на целевое обучение свыше 1,6 тысячи студентов

В Пермском крае продолжается приемная кампания 2025 года. В вузы региона уже подали более 46 тыс. заявлений. Одним из направлений поступления является целевое обучение.
Поступление на целевое обучение проходит по отдельному конкурсу, квоту выделяют из общего числа бюджетных мест. В пермских вузах выделили свыше 1,6 тыс. целевых мест.
«Поступая на целевое обучение, выпускники школ получают возможность вместе с выбором профессии и учебного заведения сразу выбрать работодателя, который обеспечит ему гарантированное трудоустройство и материальную поддержку во время обучения в учебном заведении», — пояснили в краевом министерстве образования и науки. Все работодатели публикуют предоставляемые социальные гарантии, меры поддержки, включая финансовые на период обучения будущих сотрудников, а также возможные стажировки, условия трудоустройства и дальнейшей работы.
Для выбора работодателя абитуриенты необходимо сформировать заявку на заключение целевого договора. Это надо сделать в момент подачи заявления в учебное заведение. Заключить договор с заказчиком можно только после зачисления. После окончания вуза студент-целевик должен проработать в организации, которая выступила заказчиком его обучения, не менее трех лет.
Заявления абитуриентов, поступающих в вуз на условиях целевого обучения на основе внутренних вступительных испытаний, вузы региона принимают до 20 июля. До 25 июля идет набор абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ.
Подать заявку на целевое обучение и выбрать предприятие можно на платформе «Работа России».