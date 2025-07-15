Вузы Пермского края примут на целевое обучение свыше 1,6 тысячи студентов

Для выбора работодателя абитуриенты необходимо сформировать заявку на заключение целевого договора. Это надо сделать в момент подачи заявления в учебное заведение. Заключить договор с заказчиком можно только после зачисления. После окончания вуза студент-целевик должен проработать в организации, которая выступила заказчиком его обучения, не менее трех лет.