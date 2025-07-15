Стоматолог Вольберг рассказал, как меняются лицо и прикус после удаления зубов мудрости

— Зубами мудрости называют третьи моляры или третьи большие коренные зубы, расположенные в самой дальней части ротовой полости, как на верхней, так и на нижней челюсти. Название «зубы мудрости» появилось потому, что эти они созревают и прорезываются намного позже остальных зубов. Считается, что к этому возрасту пациент приобретает определенный жизненный опыт и мудрость. Но сейчас «восьмерки» являются рудиментами, потому что они утратили свою функцию в процессе эволюции. У людей поменялся пищевой рацион, и челюсть становится меньше, — говорит он.