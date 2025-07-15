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В мобильном приложении «Госуслуги Биометрия» появился ИИ-ассистент

В мобильном приложении «Госуслуги Биометрия» появился помощник на базе ИИ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Ассистент на базе искусственного интеллекта (ИИ) появился в мобильном приложении «Госуслуги Биометрия»: он анализирует видеопоток в режиме реального времени, помогая пользователям зарегистрировать биометрию онлайн, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«В мобильное приложение “Госуслуги Биометрия” внедрен ИИ-ассистент, который помогает гражданам пройти онлайн-регистрацию биометрии. В режиме реального времени искусственный интеллект анализирует видеопоток и дает пользователю подсказки», — говорится в сообщении.

Так, например, виртуальный помощник предупреждает о недостаточном освещении, наличии посторонних в кадре, корректирует положение лица, предлагает оптимальный ракурс для съемки и другие вспомогательные действия для успешного завершения процедуры.

«За последние 2 года мы запустили 14 новых биометрических сервисов. Следующий шаг — максимально упростить и ускорить процесс регистрации биометрии. Эту задачу решаем в том числе за счет применения технологий искусственного интеллекта в процедуре регистрации. Биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях она выступает как дополнительный способ получения услуг», — сказал Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении аппарата.

В Центре биометрических технологий (ЦБТ), операторе Единой биометрической системы (ЕБС), отметили, что отечественный ИИ-ассистент призван ускорить процедуру онлайн-регистрации биометрии на 15−20%.

На текущий момент почти 2 миллиона человек зарегистрировали биометрию онлайн. С учетом офлайн-регистрации, которая проводится в отделениях уполномоченных банков, свои данные в ЕБС представили более 6 миллионов человек.

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