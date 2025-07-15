В мобильном приложении «Госуслуги Биометрия» появился ИИ-ассистент

«За последние 2 года мы запустили 14 новых биометрических сервисов. Следующий шаг — максимально упростить и ускорить процесс регистрации биометрии. Эту задачу решаем в том числе за счет применения технологий искусственного интеллекта в процедуре регистрации. Биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях она выступает как дополнительный способ получения услуг», — сказал Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении аппарата.