Правительство продлило программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года

«За годы действия госпрограммы развития Крыма и Севастополя введены ключевые транспортные артерии, объекты генерации энергии, магистральные инженерные трубопроводы и социально значимые учреждения. Важно, что программа работает комплексно: не только модернизирует инфраструктуру, но и создаёт новые возможности для бизнеса — для этого действует свободная экономическая зона. Продление программы до 2030 года — важный шаг для завершения начатых проектов и запуска новых. Мы планируем масштабные работы: от строительства дорог до модернизации социальных объектов. Это улучшит качество жизни людей и даст дополнительный импульс экономике региона», — приводит пресс-служба кабмина слова вице-премьера Марата Хуснуллина.