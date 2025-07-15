Правительство продлило программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Правительство продлило срок реализации программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года, сообщила пресс-служба кабмина.
Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение её мероприятий в 2027 году.
«Сроки реализации государственной программы “Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя” продлены до 2030 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Обеспечить продление до 2030 года срока реализации госпрограммы правительству поручил президент РФ Владимир Путин по итогам совещания, посвящённого вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Оно состоялось в январе 2025 года.
«За годы действия госпрограммы развития Крыма и Севастополя введены ключевые транспортные артерии, объекты генерации энергии, магистральные инженерные трубопроводы и социально значимые учреждения. Важно, что программа работает комплексно: не только модернизирует инфраструктуру, но и создаёт новые возможности для бизнеса — для этого действует свободная экономическая зона. Продление программы до 2030 года — важный шаг для завершения начатых проектов и запуска новых. Мы планируем масштабные работы: от строительства дорог до модернизации социальных объектов. Это улучшит качество жизни людей и даст дополнительный импульс экономике региона», — приводит пресс-служба кабмина слова вице-премьера Марата Хуснуллина.