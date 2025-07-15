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В Ростовской области зафиксировали исторический максимум энергопотребления

Рекорд энергопотребления отметили в жару в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Новый исторический максимум энергопотребления зафиксировали в Ростовской области вечером 13 июля. Об этом сообщили по итогам заседания регионального штаба по энергетике.

По данным Ростовского РДУ, показатель достиг 3487 МВт. При этом среднесуточная температура воздуха в этот день составляла 31,9 градуса. В таких условиях сети испытывали повышенную нагрузку.

Для сравнения, предыдущий рекорд — 3410 МВт при среднесуточной температуре 29,7 градуса — зафиксировали в августе 2023 года. Увеличение показателей указывает на рост потребления в связи с аномальной жарой.

Также на заседании отметили, что большую часть аварийных отключений, произошедших в выходные дни, уже устранили. Особое внимание уделяется энергоснабжению социально значимых и инфраструктурных объектов. Кроме того, сейчас приостановлены все плановые ремонты. Подготовка к осенне-зимнему периоду возобновится только после полного устранения всех аварий и снижения температуры.

Добавим, генерирующие объекты на Дону, включая Ростовскую АЭС, Новочеркасскую ГРЭС и ветряные электростанции, работают в штатном режиме. Аварийные ситуации связаны исключительно с распределительными сетями.

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