В Ростовской области зафиксировали исторический максимум энергопотребления

Также на заседании отметили, что большую часть аварийных отключений, произошедших в выходные дни, уже устранили. Особое внимание уделяется энергоснабжению социально значимых и инфраструктурных объектов. Кроме того, сейчас приостановлены все плановые ремонты. Подготовка к осенне-зимнему периоду возобновится только после полного устранения всех аварий и снижения температуры.