В Ростовской области зафиксировали исторический максимум энергопотребления

Новый исторический максимум энергопотребления зафиксировали в Ростовской области вечером 13 июля. Об этом сообщили по итогам заседания регионального штаба по энергетике.
По данным Ростовского РДУ, показатель достиг 3487 МВт. При этом среднесуточная температура воздуха в этот день составляла 31,9 градуса. В таких условиях сети испытывали повышенную нагрузку.
Для сравнения, предыдущий рекорд — 3410 МВт при среднесуточной температуре 29,7 градуса — зафиксировали в августе 2023 года. Увеличение показателей указывает на рост потребления в связи с аномальной жарой.
Также на заседании отметили, что большую часть аварийных отключений, произошедших в выходные дни, уже устранили. Особое внимание уделяется энергоснабжению социально значимых и инфраструктурных объектов. Кроме того, сейчас приостановлены все плановые ремонты. Подготовка к осенне-зимнему периоду возобновится только после полного устранения всех аварий и снижения температуры.
Добавим, генерирующие объекты на Дону, включая Ростовскую АЭС, Новочеркасскую ГРЭС и ветряные электростанции, работают в штатном режиме. Аварийные ситуации связаны исключительно с распределительными сетями.
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