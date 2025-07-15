Минтруда сказало белорусам о доплатах при дополнительной работе. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве отметили, что существуют три вида дополнительной работы. В первом случае, это совмещение должностей служащих (профессий рабочих) и работы по другой вакантной профессии или должности. К примеру, каменщику поручают обязанности облицовщика. Во втором случае речь идет про расширение зон обслуживания (увеличение объема работы), то есть работы по такой же вакантной должности или профессии. Например, бухгалтеру повышают объем работы за счет ведения другого бухгалтерского участка.
Третий случай — исполнение обязанностей временно отсутствующего сотрудника, то есть работа как по другой, так и по такой же должности или профессии. Подобный вид дополнительной работы возможен, когда сотрудник, например, находится в отпуске.
В Минтруда уточнили, что все виды дополнительной работы выполняются наряду с работой, которая определена трудовым договором (должностной/рабочей инструкцией). Еще одним из условий является то, что за нее обязательно устанавливается доплата.
В пресс-службе пояснили, что размер доплаты устанавливается нанимателем по соглашению с работником. Вместе с тем для сотрудников бюджетных организаций размер доплаты определен постановлением белорусского правительства.
Для оформления всех видов дополнительной работы необходимо письменное согласие работника, издание приказа или распоряжения нанимателя с указанием срока, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, а также размера доплаты.
«Дополнительное соглашение к трудовому договору (контракту) не заключается», — подчеркнули в ведомстве.
В Министерстве труда заметили, что белорусы могут в любой момент отказаться от выполнения дополнительной работы, а наниматель — отменить поручение о ее выполнении, письменно предупредив об этом другую сторону.
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