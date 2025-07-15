Минтруда сказало белорусам о доплатах при дополнительной работе

В ведомстве отметили, что существуют три вида дополнительной работы. В первом случае, это совмещение должностей служащих (профессий рабочих) и работы по другой вакантной профессии или должности. К примеру, каменщику поручают обязанности облицовщика. Во втором случае речь идет про расширение зон обслуживания (увеличение объема работы), то есть работы по такой же вакантной должности или профессии. Например, бухгалтеру повышают объем работы за счет ведения другого бухгалтерского участка.