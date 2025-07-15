Жители Самарской области заметили рост тарифов ЖКХ: гнев, вопросы и доля юмора

С 1 июля в Самарской области вступили в силу новые, повышенные тарифы на коммунальные услуги. Об этом ранее сообщал «МК в Самаре».
Это вызвало широкий общественный резонанс — жители активно обсуждают рост платежей под публикациями в СМИ и соцсетях. Об этом рассказал портал 63.ру.
Многие пользователи отмечают, что увеличение расходов на ЖКХ приходится на фоне уже высокой нагрузки на семейные бюджеты:
«Продукты дорогие, но можно сэкономить. А ЖКХ — неоткуда взять».
«Ни зарплаты, ни пенсии не растут, а платить всё равно надо».
«Интересно, а кто-нибудь знает, куда уходят эти деньги?».
«Еще бы объяснили, почему регион богатый, а живём как бедные».
Некоторые привели данные Росстата, напомнив, что за последние 25 лет стоимость газа выросла в 27 раз, электроэнергии — в 12, воды — в 36, отопления — в 33. К этому добавились новые статьи расходов — капремонт и проверка газового оборудования.
В комментариях не обошлось без исторических отсылок и философских размышлений:
«При капитализме главная ценность — сверхприбыль».
«Ленин оказался не таким уж и устаревшим».
«В 90-х просто кинули большинство населения. И спроса не было».
Активные дискуссии возникли вокруг вопроса: если энергоресурсы теперь меньше экспортируются, то почему цены внутри страны не снижаются?
И, конечно, нашлись те, кто решил разрядить обстановку шуткой:
«Как в анекдоте: водка дорожает, а сын есть меньше будет».
«Поднять бы тарифы хотя бы на 200−300% — тогда будет по-настоящему серьёзно».
«Больше золота, антилопа! Больше!».
Так или иначе, тема повышения ЖКХ-тарифов остаётся одной из самых острых в региональной повестке.
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