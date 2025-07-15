Жители Самарской области заметили рост тарифов ЖКХ: гнев, вопросы и доля юмора

Некоторые привели данные Росстата, напомнив, что за последние 25 лет стоимость газа выросла в 27 раз, электроэнергии — в 12, воды — в 36, отопления — в 33. К этому добавились новые статьи расходов — капремонт и проверка газового оборудования.