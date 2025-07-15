Врач ПИМУ предупредил об опасности ожогов от борщевика

По словам специалиста, ожоги от борщевика — это фотохимические повреждения кожи. Опасность заключается в том, что симптомы — покраснение, зуд, волдыри и даже некроз тканей — проявляются не сразу, а после пребывания на солнце. Активные вещества растения (фуранокумарины) активизируются под воздействием ультрафиолета.