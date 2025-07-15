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Врач ПИМУ предупредил об опасности ожогов от борщевика

С начала сезона в клинику ПИМУ обратились 12 человек с ожогами от борщевика.

Источник: Нижегородская правда

Заведующий ожоговым отделением Университетской клиники ПИМУ Игорь Погодин рассказал о серьезной опасности, которую представляет борщевик Сосновского — сорняк, широко распространённый в средней полосе России.

По словам специалиста, ожоги от борщевика — это фотохимические повреждения кожи. Опасность заключается в том, что симптомы — покраснение, зуд, волдыри и даже некроз тканей — проявляются не сразу, а после пребывания на солнце. Активные вещества растения (фуранокумарины) активизируются под воздействием ультрафиолета.

С начала сезона в клинику ПИМУ обратились 12 человек с ожогами от борщевика. Все случаи обошлись без госпитализации — помощь была оказана амбулаторно. В зоне риска — дачники, туристы и дети.

Первая помощь при контакте с растением:

  • немедленно промыть кожу с мылом;
  • избегать солнца минимум 1−2 недели;
  • при зуде и отеке — холодный компресс и антигистаминные препараты;
  • не вскрывать пузыри — это может привести к инфекции.

Лечение зависит от степени поражения: от мазей и компрессов при легких формах до антибиотиков и стационарной терапии при тяжелых ожогах.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что биолог Трофимова назвала смертельно опасные сорняки на даче.