Врач ПИМУ предупредил об опасности ожогов от борщевика

Заведующий ожоговым отделением Университетской клиники ПИМУ Игорь Погодин рассказал о серьезной опасности, которую представляет борщевик Сосновского — сорняк, широко распространённый в средней полосе России.
По словам специалиста, ожоги от борщевика — это фотохимические повреждения кожи. Опасность заключается в том, что симптомы — покраснение, зуд, волдыри и даже некроз тканей — проявляются не сразу, а после пребывания на солнце. Активные вещества растения (фуранокумарины) активизируются под воздействием ультрафиолета.
С начала сезона в клинику ПИМУ обратились 12 человек с ожогами от борщевика. Все случаи обошлись без госпитализации — помощь была оказана амбулаторно. В зоне риска — дачники, туристы и дети.
Первая помощь при контакте с растением:
- немедленно промыть кожу с мылом;
- избегать солнца минимум 1−2 недели;
- при зуде и отеке — холодный компресс и антигистаминные препараты;
- не вскрывать пузыри — это может привести к инфекции.
Лечение зависит от степени поражения: от мазей и компрессов при легких формах до антибиотиков и стационарной терапии при тяжелых ожогах.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что биолог Трофимова назвала смертельно опасные сорняки на даче.