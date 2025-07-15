Создан ИИ, различающий происхождение людей из близкородственных популяций

Разработанный исследователями подход опирается в своей работе на графовые нейронные сети. Так математики называют подтип нейросетей, которые представляют решаемую задачу в виде графа, математической структуры, состоящей из связанных друг с другом узлов и соединяющих их ребер. В данном случае графы обозначают генетические связи между людьми с общими участками генома, отражают степень родства и указывают на то, сколько поколений назад у них были общие предки.