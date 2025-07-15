Волгоградцы обсуждают запрет на электросамокаты

Подвигло парламентария на это, как он признается, два обстоятельства — резкий рост ДТП с участием электросамокатов и решение властей Благовещенска, которые первыми в России полностью запретили электросамокаты — их нельзя ни сдавать в аренду, ни передвигаться на них. По мнению Алексея Волоцкого, этот шаг вполне оправданный.
«Это радикальное, но вынужденное решение, — пишет он в своем ТГ-канале. — Его цель — безопасность жизни и здоровья детей. Проблема электросамокатов давно известна всем жителям крупных городов России. Например, в Волгограде только за последние два месяца в ДТП с участием СИМ пострадали десятки людей, в том числе подростки и малолетние дети».
Депутат считает, что частичные ограничения, такие как ночные запреты или выделенные зоны для электросамокатов, проблему безопасности не решают, однако принимать решение о радикальных ограничениях должны сами жители городов. И Волоцков предложил жителям региона принять участие в опросе и проголосовать за один из четырех возможных вариантов ограничительных мер: полный запрет на использование электросамокатов, как в Благовещенске; ограничение времени их движения с 16.00 до 23.59; запрет движения средств индивидуальной мобильности по проезжей части, оживленным пешеходным зонам и тротуарам; ограничение скорости движения СИМ до 10 км в час и строгий контроль за местами их парковки.
Добавим, что на сегодняшний момент на опрос в ТГ-канале депутата откликнулось более 4460 человек и абсолютное большинство из них — 68% считает, что на электросамокаты в городах надо ввести полный запрет.