Волгоградцы обсуждают запрет на электросамокаты

Депутат считает, что частичные ограничения, такие как ночные запреты или выделенные зоны для электросамокатов, проблему безопасности не решают, однако принимать решение о радикальных ограничениях должны сами жители городов. И Волоцков предложил жителям региона принять участие в опросе и проголосовать за один из четырех возможных вариантов ограничительных мер: полный запрет на использование электросамокатов, как в Благовещенске; ограничение времени их движения с 16.00 до 23.59; запрет движения средств индивидуальной мобильности по проезжей части, оживленным пешеходным зонам и тротуарам; ограничение скорости движения СИМ до 10 км в час и строгий контроль за местами их парковки.