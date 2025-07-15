Холодную воду отключат в одном из районов Алматы

Согласно информации компании, 17 июля с 9:00 до 24:00 в отдельных кварталах южной части Бостандыкского района временно изменится режим подачи холодной воды.
На время пуско-наладочных работ холодное водоснабжение будет приостановлено в зоне обслуживания ТОО «Водснаб» и ТОО «Ерменсайводгаз» в следующем контуре: пр. Аль-Фараби — р. Есентай — ул. Жамакаєва — ул. Алдар Косе.
Кроме того, возможно понижение давления воды и кратковременные перебои в подаче воды в следующих районах:
- пр. Аль-Фараби — р. Есентай — пр. Достык — пр. Абая;
- пр. Абая — ул. Масанчи — пр. Назарбаева — ул. Жамбыла;
- мкр. Самал-1, Самал-2, мкр. Горный гигант.