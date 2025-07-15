Гладков: главам белгородских приграничных сел покупают электросамокаты

БЕЛГОРОД, 15 июл — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что для повышения мобильности и безопасности главы приграничных сёл используют электрические самокаты, тогда как ранее закупались броневики, квадроциклы и мопеды.
«Раньше мы покупали броневики, отдавали главам сел, затем мы покупали квадроциклы, затем мопеды. А сейчас мы покупаем самокаты электрические. Почему? Глава передвигается на самокате: он бесшумный, у него максимальный обзор и максимальная маневренность, когда идет атака», — сказал Гладков в эфире «Соловьёв Live».
Губернатор также отметил, что отказывается от бронежилета и каски, подчёркивая солидарность с жителями, но всегда носит с собой жгут для оказания первой помощи, что стало нормой для региона. Все сотрудники правительства проходят регулярные курсы тактической медицины, чтобы сформировать навыки оказания первой помощи.