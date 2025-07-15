Гладков: главам белгородских приграничных сел покупают электросамокаты

«Раньше мы покупали броневики, отдавали главам сел, затем мы покупали квадроциклы, затем мопеды. А сейчас мы покупаем самокаты электрические. Почему? Глава передвигается на самокате: он бесшумный, у него максимальный обзор и максимальная маневренность, когда идет атака», — сказал Гладков в эфире «Соловьёв Live».