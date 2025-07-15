"Стоимость реализованной по завышенным ценам продукции превысила 8 миллионов рублей. В Беларуси производитель стройматериалов оштрафован на 500 000 рублей

Сообщается, что при проверке одного из производителей стройматериалов было обнаружено и пресечено систематическое повышение отпускных цен на производимую продукцию без согласования с областным исполкомом. Кроме того, было пресечено завышение предельного норматива рентабельности при расчете отпускных цен на продукцию.