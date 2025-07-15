"Стоимость реализованной по завышенным ценам продукции превысила 8 миллионов рублей. В Беларуси производитель стройматериалов оштрафован на 500 000 рублей

В пресс-службе Комитета государственного контроля сообщили, что в Беларуси производитель стройматериалов оштрафован на 500 000 рублей за завышение цен.
Сообщается, что при проверке одного из производителей стройматериалов было обнаружено и пресечено систематическое повышение отпускных цен на производимую продукцию без согласования с областным исполкомом. Кроме того, было пресечено завышение предельного норматива рентабельности при расчете отпускных цен на продукцию.
Установлено, что на протяжении более двух лет компания повышала цены на продукцию сверх установленного законодательством уровня.
«Стоимость реализованной по завышенным ценам продукции превысила 8 миллионов рублей», — отметили в КГК.
В пресс-службе добавили: по результатам проверки Комитета государственного контроля Могилевской области производитель был оштрафован на сумму более 500 000 рублей. В ведомстве заявили, что, согласно законодательству, за превышение нормативов рентабельности установлена административная ответственность в двукратном размере разницы между фактической и разрешенной выручкой.
Кроме того, за продажу регулируемых товаров без должного обоснования цен или же с нарушением порядка их регистрации штраф может достигать 10% от стоимости проданной продукции.
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