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Нижегородцы продолжают жаловаться на вонь в городе

Ранее источник неприятного запаха нашли на Бору.

Жители Нижнего Новгорода продолжают писать гневные комментарии по поводу вонючего запаха. Их жалобы опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Нижегородцы посетовали, что проблема длится уже более пяти лет, но в последние три года приобрела массовый характер. Постепенно запах из верхней части города дошел и до нижней.

Telegram-канал приводит комментарий нижегородца, в котором говорится, что из-за запаха у людей слезятся глаза и начинается отдышка.

Ранее нижегородские власти заявили, что будут усиливать борьбу с «черными» ассенизаторами. Незаконный слив стоков назвали одной из причин вони. Затем источник неприятного запаха нашли на Бору. Одно из местных предприятий сбрасывало отходы. Начата проверка.