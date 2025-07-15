Нижегородцы продолжают жаловаться на вонь в городе

Жители Нижнего Новгорода продолжают писать гневные комментарии по поводу вонючего запаха. Их жалобы опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».
Нижегородцы посетовали, что проблема длится уже более пяти лет, но в последние три года приобрела массовый характер. Постепенно запах из верхней части города дошел и до нижней.
Telegram-канал приводит комментарий нижегородца, в котором говорится, что из-за запаха у людей слезятся глаза и начинается отдышка.
Ранее нижегородские власти заявили, что будут усиливать борьбу с «черными» ассенизаторами. Незаконный слив стоков назвали одной из причин вони. Затем источник неприятного запаха нашли на Бору. Одно из местных предприятий сбрасывало отходы. Начата проверка.