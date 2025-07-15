Пятый ретрофестиваль «Жигули» пройдет в Тольятти 19 июля

Жителей и гостей Самарской области приглашают на юбилейный ретрофестиваль «Жигули» (0+), который состоится в субботу, 19 июля, в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова в Тольятти. В этот день вход на площадку будет свободным.