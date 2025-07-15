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Пятый ретрофестиваль «Жигули» пройдет в Тольятти 19 июля

Жителей и гостей Самарской области приглашают на юбилейный ретрофестиваль «Жигули» (0+), который состоится в субботу, 19 июля, в Парковом комплексе истории техники имени К.

Жителей и гостей Самарской области приглашают на юбилейный ретрофестиваль «Жигули» (0+), который состоится в субботу, 19 июля, в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова в Тольятти. В этот день вход на площадку будет свободным.

В фестивале примут участие более 50 экипажей со всей страны. Автомобили старше 30 лет проедут по городу и станут частью масштабной ретровыставки.

Гостей ждут ретроралли, концерт, уличные инсталляции, «дворовая» дискотека, мастер-классы, детская игровая зона, гитарный уголок и бесплатный доступ к экспозиции музея. Также на фестивале можно будет попробовать угощения от местных рестораторов и посетить выставку товаров самозанятых.

Мероприятие пройдет при поддержке регионального министерства туризма и администрации Тольятти в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Ранее мы писали, что ВИА «Стиль» выступит в парках Самары 19 и 20 июля с живой музыкой и джазом.

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