В ГД призвали бороться с махинациями вокруг веса упаковок с продуктами

В пример он привел яйца, которые продаются по 9, 8, 6, штук. «Попробуй второпях посчитай, сколько может стоить стандартный десяток. Тот, кто всё-таки проделывает эту арифметическую задачу, с удивлением узнаёт, что яйца получаются дороже, чем десять штук в обычной упаковке», — добавил депутат.