В ГД призвали бороться с махинациями вокруг веса упаковок с продуктами

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять решительные меры для борьбы с махинациями вокруг веса упаковок продуктов питания, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«В целях защиты прав потребителей, обеспечения экономической доступности продуктов и предотвращения скрытой инфляции представляется целесообразным включить в перечень социально значимых товаров нормы стандартизированного объёма и массы упаковки», — сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что принятие предложенных мер позволит предотвратить недобросовестное снижение их объёма и повысит контроль за ценами на продукты питания.
«Творится полный беспредел. У производителей продовольствия стало нормой уменьшать на 50, 70, 100, 130 грамм или миллилитров вес или объём упаковок — муки, гречки, риса, хлеба, масла, молочных продуктов. Но деньги часто берут как за обычный литр или килограмм товара», — отметил политик.
В пример он привел яйца, которые продаются по 9, 8, 6, штук. «Попробуй второпях посчитай, сколько может стоить стандартный десяток. Тот, кто всё-таки проделывает эту арифметическую задачу, с удивлением узнаёт, что яйца получаются дороже, чем десять штук в обычной упаковке», — добавил депутат.
Такая ситуация, по словам политика, происходит со всеми товарами, и практика уменьшения веса под названием «шринкфляция» в конечном итоге становится одной из причин продуктовой инфляции в России.
Миронов напомнил, что в июле 2010 года правительство установило перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, на которые государство может вводить предельно допустимые розничные цены. «Но в законодательстве не прописаны обязательные нормативы объёма и массы упаковок. ГОСТы, определяющие диапазон фасовок, носят рекомендательный характер и даже не охватывают весь ассортимент товаров первой необходимости», — отметил лидер партии.
Парламентарий считает, что шринкфляция формирует у россиян ложное представление о стабильности цен, ведь она затрудняет сравнение стоимости товаров, снижает уровень прозрачности рынка.
«Для решения этих проблем партия “Справедливая Россия” предлагает установить чёткие, понятные и стандартизированные нормы объёма и массы упаковок товаров первой необходимости», — подытожил Миронов.