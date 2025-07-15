На станции Батарейной в Иркутске начинается финальный этап ремонта путепровода

Напомним, на прилавках иркутских рынков наконец-то можно встретить крупную красную клубнику — прямиком из Байкальска. Продавцы предлагают к покупке сорта «Рубин», «Зенит», «Черный принц» и другие. Некоторые из них даже имеют привкус ананаса. Во сколько же обойдется такое удовольствие? Недешево — по 1500—2000 рублей за килограмм.