На станции Батарейной в Иркутске начинается финальный этап ремонта путепровода

Ремонт путепровода на станции Батарейной выходит на финишную прямую. Уже на этой неделе подрядчик приступит к асфальтированию проезжей части — ключевому этапу работ. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.
Подготовительные работы выполнены на 95%. Строители полностью установили бордюры, завершили устройство основания тротуаров, подготовили поверхность для укладки асфальта, устроили почвенный слой на откосах и начали посев газона. Параллельно идет монтаж деформационных швов.
Также практически завершена установка системы освещения. Все опоры установлены, кабель протянут, идет подключение линии. Освещение планируют запустить уже на этой неделе. Для безопасности движения начато устройство четырех лотков ливневой канализации по откосам — они обеспечат качественный водоотвод.
Напомним, на прилавках иркутских рынков наконец-то можно встретить крупную красную клубнику — прямиком из Байкальска. Продавцы предлагают к покупке сорта «Рубин», «Зенит», «Черный принц» и другие. Некоторые из них даже имеют привкус ананаса. Во сколько же обойдется такое удовольствие? Недешево — по 1500—2000 рублей за килограмм.